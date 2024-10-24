Байден извинится за интернаты для детей индейцев

Президент США Джо Байден в пятницу выступит с публичным заявлением, в котором принесет официальные извинения за роль американских властей в управлении федеральными школами-интернатами для детей индейцев, куда их помещали в 1819-1969 годы. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По ее информации, выступление Байдена станет первым случаем в истории, когда президент США извинится за политику властей в отношении детей коренных народов Северной Америки.

Ожидается, что глава государства выступит в одной из школ индейской общины неподалеку от Финикса, штат Аризона.

WP отмечает, что визит Байдена также будет направлен на усиление позиций демократов в президентской гонке. По ее данным, действующий президент США стремится "преумножить свое наследие перед уходом с поста", а также усилить кампанию кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Газета уточняет, что хотя индейцы представляют собой небольшую часть электората, их голоса могут сыграть важную роль в колеблющихся штатах, в частности в Аризоне, где коренные народы составляют 5% населения.

В июле Министерство внутренних дел США опубликовало доклад, в котором признало, что не менее 973 детей индейцев и представителей других коренных народов умерли в специализированных интернатах, куда их насильно помещали в рамках программы культурной ассимиляции. Система школ-интернатов включала более 400 учреждений, которые управлялись либо напрямую государством, либо религиозными группами, получавшими финансирование от правительства.