Шольц высказался о немедленном приеме Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас нет необходимости принимать новое решение о приеме Украины в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Шольц отметил, что страны альянса уже приняли решение по этому вопросу в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу.

«Я считаю, что сейчас нет необходимости в новом решении, кроме этого решения», — добавил он.

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Шольц назвал «очень важным дать понять, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО». Он отметил, что по этому вопросу между государствами-членами альянса «нет разногласий». При этом Шольц подчеркнул, что за приглашением в НАТО «обычно довольно быстро следует членство».