Российско-украинский конфликт завершится компромиссом сторон, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. В интервью газете London Standard он выразил уверенность, что столкновение не закончится, как Первая мировая война и Вторая мировая война.

Мы должны оказать Украине всю возможную помощь, чтобы они могли договориться о прекращении войны. Вот почему мы должны быть абсолютно четко на стороне украинцев. Нам действительно нужно договориться о прекращении этого конфликта, и он не закончится как Первая мировая война и Вторая мировая война, так не будет. В конце концов, будет компромисс, — заявил политик.

Коснулся Блэр и обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, главная проблема заключается в битве между исламом, исламизмом и политической теологией. Он видит выход в политике, которая должна быть едина в стремлении к решению проблем двух государств мирным путем.

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До этого министр обороны США Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском заявил, что украинский конфликт закончится переговорами. Глава Пентагона добавил, что понтифик обеспокоен гуманитарными проблемами на Украине и Ближнем Востоке, а также выступает за прекращение огня.