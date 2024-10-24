В Польше предъявили обвинение фермеру за плакат с обращением к Путину

Прокуратура в польском городе Гливице передала в суд обвинительное заключение в отношении местного фермера и его дочери за размещенное ими обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре. Газета.Ru

«Петру Г. и Агате Г. предъявлены обвинения по ст. 117 п. 3 (призыв либо оправдание агрессивной войны. — Прим. ТАСС) и ст. 256 п.1 (пропаганда нацизма и других тоталитарных идеологий) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении. Российская газета

Ранее польские демонстранты вышли на протесты, связанные с недовольствами по поводу ввоза украинского зерна. На фотографиях с места проведения акций запечатлены слоганы на плакатах, один из прикрепленных на автомобиль баннеров содержал просьбу к Путину навести «порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Lenta.ru