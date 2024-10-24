Лукашенко рассказал, в каком случае поедет в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поедет в Крым, «если надо», но пока не видит в этом необходимости. Об этом пишет РЕН ТВ.

Журналисты попросили белорусского президента рассказать, намеревается ли он посетить полуостров в обозримой перспективе.

«В Крым? Это вопрос больше от журналиста. Если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?», — ответил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что давно обозначил свою позицию. Он уточнил, что «де-факто Крым – российский, де-юре – нет». Вместе с тем, подчеркнул глава государства, Минск активно сотрудничает с полуостровом, а также оказывает поддержку Донбассу.

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Напомним, что в 2022 году Лукашенко сообщил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик. Он пояснил, что в случае необходимости, закрепит признание указом президента.