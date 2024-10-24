Санду не поддержала отмену выборов из-за информации о подкупе избирателей

Президент Молдавии Майя Санду не поддерживает озвучиваемые в прессе предложения отменить итоги выборов главы государства, прошедших 20 октября, из-за информации о подкупе избирателей.

"Как президент я была проинформирована соответствующими органами о существовании крупной сети по подкупу избирателей. Нам задавали вопрос, не является ли это основанием для непризнания этих выборов и организации повторных. Избирательный процесс не должен быть остановлен по одной существенной причине. Массовое, искреннее, свободное волеизъявление граждан, которые голосовали с любовью к стране, не может быть аннулировано никем", - написала Санду в своем Telegram-канале.