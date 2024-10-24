Турецкие силовики установили личность совершившей теракт в Анкаре женщины

Специалисты установили личность террористки, которая участвовала в нападении на предприятие в Анкаре. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет РИА Новости.

По данным МВД, нападавшей оказалась женщина по имени Мине Севджин Алчичек, входившая в запрещенную в Турции "Рабочую партию Курдистана" (РПК).

Утром МВД раскрыло имя мужчины, который также участвовал в нападении и был ликвидирован. Им оказался также член РПК Али Орек по кличке Rojger.

Нападение террористов на предприятие произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали на месте. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре, попрощавшись с Владимиром Путиным и другими участниками форума.

Президент России Владимир Путин попрощался с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который покинул саммит БРИКС раньше запланированного, передает ТАСС. Эрдоган участвовал в заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани, но из-за теракта в Анкаре принял решение вернуться в страну досрочно.

После выступления Эрдоган подошел к Путину. Президент России, являющийся хозяином саммита, ненадолго отвлекся от обсуждений, чтобы попрощаться с турецким лидером, они обменялись несколькими словами. После этого Эрдоган покинул площадку саммита.

На четверг у Эрдогана были запланированы еще несколько встреч на полях форума, однако график пришлось изменить из-за происшествия в Анкаре. В аэропорту Казани его проводил глава Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба руководителя республики.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани осудил теракт в Анкаре, подчеркнув, что трагедия укрепила решимость страны в борьбе с терроризмом. Кроме того, он предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

Турецкие военно-воздушные силы (ВВС) начали операцию против курдов в Сирии и Ираке после совершенного в Анкаре теракта. Об этом сообщило Министерство обороны страны, их заявление приводит телеканал TRT Haber.

«23 октября 2024 года была проведена операция ВВС против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК («Рабочая партия Курдистана», — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены 32 объекта. Операция продолжается, заключили в Минобороны.

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Власти Турции подняли уровень угрозы до оранжевого во всех аэропортах страны из-за возможных терактов. Об этом сообщает газета Hürriyet. В соответствии с принятым решением были усилены меры на входах и выходах из аэропортов Сабиха Гёкчен и Стамбульского аэропорта.

"Транспортные средства, въезжающие и выезжающие из аэропортов, подвергаются тщательному досмотру, а у пассажиров проверяются документы", - говорится в сообщении.

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Лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, якобы готов выступить с призывом к этой организации сложить оружие. Об этом пишет колумнист газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.

Как выяснилось, в среду состоялась первая за последние 3,5 года встреча Оджалана с одним из его родственников. Его посетил племянник Омер Оджалан. Минюст Турции разрешил встречу, она продлилась около двух часов. Последний подобный визит состоялся в августе 2019 года, когда Оджалана посетил его брат Мехмет. С того времени личные встречи не разрешались.

Глава РПК, как отмечает обозреватель, согласился "выполнить свой исторический долг и призвать РПК сложить оружие". Он дал понять племяннику, что готов пойти на это при условии смягчения условий содержания и разрешения на контакты. Hürriyet отмечает, что таким образом Оджалан отреагировал на призыв председателя Партии националистического действия Девлета Бахчели, политического союзника президента Тайипа Эрдогана, прийти в парламент и заявить, что "с терроризмом покончено, а РПК распущена". По словам Сельви, это "расценивается как последний шанс для Оджалана".

Дискуссия о сближении с курдами активизировалась в Турции недавно на фоне политических сигналов со стороны властей об их намерениях найти общие позиции с курдскими политическими силами ради консолидации и окончательного решения проблемы терроризма. Сам Бахчели в парламенте лично пожал руки руководителям прокурдской партии DEM. Это стало знаком поддержки намерений Эрдогана выстроить диалог с прокурдскими силами.

В то же время ситуация с РПК на данный момент в Турции стала критической в свете произошедшего в среду теракта в Анкаре. Двое вооруженных террористов напали на предприятие аэрокосмической корпорации Tusa , убив 5 и ранив 22 человека. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики РПК, которая признана в Турции террористической. В ночь на четверг ВВС республики поразили более 30 объектов РПК в Сирии и Ираке.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш не считает совпадением, что теракт в Анкаре произошел во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.

"Это не просто рядовой теракт. Совершенно не случайно то, что он направлен против одного из наших важнейших оборонных предприятий Tusaş. И не случайно, что теракт произошел в то время, когда наш президент находится с визитом за границей, в России", - сказал Куртулмуш журналистам во время посещения раненых в больнице столичного района Этлик.

Он заявил, что страна "продолжит борьбу с терроризмом и со всеми силами, которые пытаются препятствовать ее развитию, которые оказали политическую, военную и логистическую поддержку <...> террористам", устроившим нападение в Анкаре.