В McDonald's нашли возбудителя смертельной инфекции

Президент отделения McDonald's в США Джо Эрлингер заявил, что причиной смертельной кишечной инфекции мог стать лук в бургерах.

По его словам, именно лук в четвертьфунтовых бургерах мог стать причиной вспышки кишечной палочки, которая привела к гибели одного человека. Однако Эрлингер добавил, что пока на это указывают только первоначальные тесты.

«Всем местным ресторанам было поручено изъять этот продукт из поставок, и мы приостановили распространение всего лука-резанца в пострадавших районах», — рассказал он.

Напомним, что ранее в десяти штатах США среди клиентов McDonald's произошла вспышка кишечной палочки. В результате пострадали 49 человек, из которых 10 были госпитализированы, а один скончался.