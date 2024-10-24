В Польше предъявили обвинение фермеру за плакат с обращением к Путину

Прокуратура в городе Гливице на юге Польши передала в суд обвинительное заключение в отношении фермера и его дочери, которые в феврале принесли на акцию протеста плакат с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

"Петру Г. и Агате Г. предъявлены обвинения по ст. 117 п. 3 (призыв либо оправдание агрессивной войны - прим. ТАСС) и ст. 256 п.1 (пропаганда нацизма и других тоталитарных идеологий, разжигание ненависти на национальной, этнической, расовой и религиозной почве - прим. ТАСС) Уголовного кодекса [Республики Польша]", - говорится в сообщении на сайте Окружной прокуратуры в Гливицах.

За указанные преступления обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Первоначально фермер и его дочь не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях, указывая на свое намерение привлечь внимание к существующим проблемам сельского хозяйства, отмечает прокуратура. В итоге обвиняемые признали себя виновными и подали заявления о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

20 февраля польские СМИ сообщили, что протестующие аграрии разместили пророссийский транспарант на сельскохозяйственной технике на трассе A1 при выезде из деревни Гожички вблизи границы с Чехией. Плакат содержал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой "помочь разобраться с Киевом, Брюсселем и нашими властями".