Зеленский подтвердил разработку внутреннего «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего плана усиления Украины. Наряду с планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты», — написал украинский лидер.

Он добавил, что план будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информационный сферы, региональной работы и других отраслей, а ответственным за организацию будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.