Лукашенко: Белоруссия стала партнером в БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала партнером в БРИКС. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, белорусский лидер рассказал журналистам об этом событии на полях саммита группы в Казани.

«Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — разъяснил Лукашенко.

Президент признал, что его удивил факт такого масштабного интереса к БРИКС, а также то, что заявки на вступление в организацию подали порядка 30 государств, а партнерами стали только 12-13 стран.

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«Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе [Белоруссия]. А почему не принимают в БРИКС другие государства? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес», — задал риторические вопросы Лукашенко.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. В нем принимают участие представители 36 государств и шести международных организаций.