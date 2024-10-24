Политолог предположил, почему Зеленский заговорил о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил шаг к прекращению конфликта, поскольку ВС РФ перешли в контрнаступление, заявил Readovka.News директор центра стратегических исследований стран южного Кавказа, политолог Евгений Михайлов. По его словам, Киев может рассчитывать на то, что сможет обмануть Москву.

Эксперт объяснил, что вряд ли удастся убедить Москву в том, что Киев хочет о чем-то договориться. Кроме того, факт повсеместного контрнаступления российской армии уже признали даже западные СМИ.

И, конечно же, на этом фоне Зеленский стал подпрыгивать и кричать о том, что нужно договариваться с Москвой и так далее, — отметил политолог.

Михайлов добавил, что близятся выборы президента США, из-за чего поддержка Украины может отойти на задний план.

Ранее Владимир Зеленский назвал первый шаг к прекращению конфликта на Украине. По его словам, Киев и Москва должны договориться о прекращении ударов по энергообъектам инфраструктуры. Украинский лидер отметил, что такую возможность его западные партнеры увидели еще во время первого «саммита мира».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ключевым условием при урегулировании конфликта на Украине является обеспечение безопасности России. Он подчеркнул, что Москва добивалась этого еще до начала военной операции на Украине, но ее предложения были отвергнуты.