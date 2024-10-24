Белоруссия стала партнером в БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стала партнером в БРИКС. Об этом сообщает местное издание «Белта».

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— Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб, — заявил белорусский президент.

Ранее Лукашенко сказал, что страна готова к полноправному членству в БРИКС:

— У Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале. Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации.

Напомним, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявлял, что республика рассчитывает на получение статуса страны-партнера БРИКС, видя в этом первый шаг к полноценному членству.