Лукашенко: Белоруссия стала партнером в БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стала партнером в БРИКС. Об этом сообщает местное издание «Белта».
— Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб, — заявил белорусский президент.
Ранее Лукашенко сказал, что страна готова к полноправному членству в БРИКС:
— У Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале. Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации.
Напомним, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявлял, что республика рассчитывает на получение статуса страны-партнера БРИКС, видя в этом первый шаг к полноценному членству.