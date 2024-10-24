Пока вы не уснули: Песков о реакции Набиуллиной на купюру БРИКС и совет Захаровой Польше

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Песков рассказал о реакции Набиуллиной на «купюру БРИКС»

Недовольство председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной шуточной купюрой БРИКС связано с обеспокоенностью национальной валютой, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментарий пресс-секретаря президента опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», — отметил Песков.

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Захарова посоветовала польским дипломатам «приготовиться»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польским дипломатам следует готовиться к ответу России на закрытие генконсульства в Познани и высылку его сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

22 октября власти Польши объявили о решении закрыть консульство РФ в Познани. В МИД Польши заявили, что недавно во Вроцлаве, входящем в район работы консульства, произошла «попытка диверсии, инспирированная деятельностью иностранной разведки». Других деталей в министерстве не привели.

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Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование Западом российских активов

Москва зеркально ответит на решение западных стран забрать доходы от российских замороженных активов для обеспечения кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Lenta.ru

«Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов, этих ресурсов, будем направлять на нужды экономики, на нужды субъектов Российской Федерации», - сказал Силуанов.

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Россиян предупредили об ураганах и внезапных морозах

В Атлантическом океане заметили разрушительное ослабление ключевых течений, которое может привести к росту числа опасных явлений в России. Об этом предупредил директор природоохранных программ «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов.

Баланс температуры и солености воды в Атлантике нарушен, что замедляет плотность вод как в океане, так и в его ответвлениях. Все это запускает «эффект домино», когда высокая температура ускоряет таяние уже «невечной» мерзлоты, что приводит к выделению метана – более опасного, чем углекислый газ. Вбросы в воздух усиливаются из-за лесных пожаров.

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В Сербии высказались о покупке военной техники у России

Белград очень доволен купленной у Москвы военной техникой, считает ее превосходной и готов закупить еще. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на полях саммита межгосударственного объединения БРИКС, проходящего в Казани с 22 по 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Российская военная техника превосходна, мы очень довольны. Конечно, сейчас не всегда удается легко закупать такое оборудование из-за санкций и логистики, привезти что-то из России в Сербию довольно непросто. Как вы знаете, мы полностью окружены странами НАТО, поэтому бывает сложно покупать что-то подобное. Но готова ли Сербия покупать еще у России это оборудование? Да, конечно», — отметил сербский политик.

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Зеленский рассказал, когда будет готов позвать Россию на саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечь Россию к участию в потенциальном саммите мира будет возможно только после реализации его так называемого «плана победы». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, в его «плане победы» есть «все необходимое для того, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира».

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«Ашан» прокомментировал сообщения об уходе компании из России

Торговая сеть «Ашан» в четверг, 24 октября, не подтвердила сообщения об уходе компании с российского рынка.

— Сеть гипермаркетов продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, — рассказали в пресс-службе компании Telegram-каналу Рен ТВ.

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Пьяный мигрант до смерти забил российскую писательницу Раису Кирсанову

© Эльмира Герасимова/ vk.com

Зверски убита 78-летняя советская российская писательница, педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма Раиса Кирсанова.

Пожилую женщину забил до смерти приезжий из Киргизии по имени Акылбек, после чего мигрант лег спать в ее квартире.

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В США российского фигуриста отстранили из-за секса с несовершеннолетней

Российский фигурист Иван Десятов, который выступает за США, был отстранен из-за сексуального контакта с несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источников, на момент событий ей еще не исполнилось 16 лет, а фигуристу грозит судебное разбирательство, которое при признании судом вины может обернуться тюремным сроком.

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Минфин оценил необходимость корректировок налогов

Минфин РФ пока не видит необходимости корректировок налогов, в том числе в нефтегазовом секторе.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

"Но мне казалось, что в ближайшие годы говорить о каких-то корректировках налогов было бы неправильно. Поэтому сейчас я не стал бы принимать каких-то решений по корректировке налогов, в том числе в нефтегазовом секторе", - сказал Силуанов.

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