На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в подготовке теракта

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали троих подозреваемых по делу об организации теракта на острове, целью которого должны были стать израильские туристы. Об этом сообщил на пресс-конференции министр общественной безопасности островного государства Виджита Херат.

"Специальные службы получили информацию о потенциальных угрозах для безопасности туристов, посещающих Шри-Ланку. Мы немедленно начали действовать. Как разведывательные службы, так и полиция начали расследование. Три человека были задержаны", - сказал он, отметив, что сейчас их допрашивают.

По словам Херата, следственные органы определяют, пытались ли задержанные спровоцировать какие-то беспорядки.

Министр заверил, что на данном этапе ни местные жители, ни иностранные гости не должны испытывать никаких опасений по поводу возможных нападений на израильтян или любых других лиц, поскольку были приняты все возможные меры безопасности.

"Мы восстановим нормальную жизнь через несколько дней, что позволит снять рекомендации, опубликованные Соединенными Штатами и другими странами. Эти государства уже удовлетворены принятыми нами мерами и уверены в том, что могут отправлять своих граждан на Шри-Ланку для туризма", - указал Херат. "Мы уже успешно справились с ситуацией", - добавил он.

Ранее в октябре разведка Индии предоставила подробную информацию о готовящихся терактах против израильтян на Шри-Ланке. Их возможными исполнителями могут стать двое ланкийских граждан, завербованных в Ираке и получивших денежное вознаграждение за исполнение приказов экстремистов. По имеющейся информации, террористическая атака на израильских туристов была спланирована как месть за убийство Израилем лидеров организации "Хезболлах". Реагируя на происходящее на острове, посольства России, США и Великобритании рекомендовали своим гражданам проявлять осторожность на востоке Шри-Ланки.