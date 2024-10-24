МИД Польши объявил о высылке российских дипломатов

Десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. Газета.Ru

По словам представителя МИД, консульство покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников. Также страну должны покинуть два сотрудника, ожидавших аккредитации. Как заявил Вроньский, указанные дипломаты «аккредитацию уже не получат». Российская газета

Как заявил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, закрытие российского генконсульства в Познани говорит о том, что «эти поляки нарываются на неприятности». Lenta.ru