Додик отказался от требования ЕС по России

Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но отказывается идти на такой шаг. Об этом завил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что намерен проинформировать о запросе со стороны Европейского Союза (ЕС) президента России Владимира Путина.

«Я проинформирую его о том постоянном давлении, которое Запад оказывает на нас — это и страны Евросоюза, и США, и Великобритания. В частности, по вопросу их требования присоединиться к антироссийским санкциям, чего Республика Сербская никогда не сделает. У нас твердая позиция по этому вопросу», — указал Додик.

Ранее президент Республики Сербской сообщил о планах провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита межгосударственного объединения БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он уточнил, что проведение встречи с президентом России запланировано на четверг, 24 октября.