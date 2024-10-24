Евросоюз принял к сведению принятую на саммите БРИКС в Казани декларацию, но не считает, что пункт о недопустимости односторонних санкций касается политического объединения. С таким заявлением выступил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано, передает Reuters.

Он заявил, что ЕС принял к сведению Казанскую декларацию БРИКС, но не видит себя адресатом указанных там положений. Стано подчеркнул, что Брюссель законно ввел санкции против ряда стран, являющихся членами БРИКС.

В итоговой декларации саммита БРИКС украинский вопрос почти не получил внимания со стороны участников встречи: ему уделили лишь три предложения, а само название государства упомянуто только один раз. Официальный документ опубликован на официальном сайте Кремля, где также велась прямая трансляция.

Генсек ООН высказался о БРИКС

Во время чтения декларации президент России Владимир Путин сообщил, что участники саммита не игнорируют национальные позиции, связанные с украинским конфликтом, которые высказываются на различных форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. По мнению участников саммита, решение этого вопроса напрямую зависит от соблюдения правил Устава ООН.