Опрос выявил преимущество одного из кандидатов на пост президента США

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп на 2% опережает своего соперника на выборах Камалу Харрис. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

© Газета.Ru

«По данным нового опроса The Wall Street Journal, Дональд Трамп вышел с небольшим отрывом в президентской гонке», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что избиратели стали более позитивно относиться к его программе и прошлым достижениям и «более негативно относиться» к его оппоненту Камале Харрис.

Трамп опережает Харрис на 2 процентных пункта, 47% против 45%. Опрос WSJ показал, что остальные либо не определились с кандидатом на выборах, либо вовсе выразили готовность проголосовать за Роберта Кеннеди-младшего, который ранее был независимым кандидатом на пост президента США, но затем снял свою кандидатуру.

Опрос проводился газетой The Wall Street Journal среди 1500 зарегистрированных избирателей 19–22 октября 2024 г. Погрешность составила 2,5%.

До этого Трамп счел, что его соперница по предвыборной гонке, вице-президент Камала Харрис оскорбляет его, потому что осознает свой проигрыш.