Вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что готов до конца своей жизни сражаться за сохранение дружеских отношений с Россией. Газета.Ru

«Я горжусь своими отношениями со Россией. Я буду говорить за них до последнего дня своей жизни. Сербия и Россия должны становиться все ближе и ближе, потому что это очень хорошо, как для Сербии, так и для России». — сказал политик. Lenta.ru

Вулин подчеркнул, что продолжит говорить о необходимости сохранения диалога с Москвой, даже несмотря на поступающие в его адрес угрозы. «И если это будет стоить мне жизни, то это не слишком высокая цена», — добавил вице-премьер. ТАСС