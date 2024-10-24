Генсек ООН высказался о БРИКС

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что объединение БРИКС способно сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности, а также защите территориальной целостности и суверенитета государств. Об этом сообщает ТАСС

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем приняли участие представители 36 государств, в том числе 22 мировых лидера. Гутерриш выступил на саммите 24 октября. По его мнению, развивающиеся страны слабо представлены в мировой политике и это необходимо изменить. Также он высказался в пользу реформы Совета безопасности ООН.

«Мы должны укрепить и обновить механизм мира. Это включает в себя реформы, направленные на то, чтобы Совбез ООН отражал современный мир», - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН также призвал к миру в горячих точках, включая Газу, Ливан и Украину. Он подчеркнул, что в Газе должен наступить мир с немедленным прекращением огня, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи и прекращением оккупации, передает РИА Новости.