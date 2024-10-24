Расследование смоленской авиакатастрофы стоило Польше более 20 млн. долларов

Подкомиссия по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года обошлась польским налогоплательщикам более чем в 20 миллионов долларов. С уточненными данными выступил замглавы минобороны Польши Цезарий Томчик в эфире канала TVP Info.

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От заявил, что общие расходы превысили 81,5 миллиона злотых (свыше 20 миллионов долларов). Более половины суммы - 47 миллионов злотых (почти 12 миллионов долларов) - ущерб от повреждений запасному самолету Ту-154М. 250 тысяч долларов израсходованы на охрану председателя подкомиссии, бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича, на которую он не имел права.

В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ликвидировать подкомиссию, однако Мачеревич назвал позицию властей незаконной. В связи с этим комиссия отказалась расходиться и закончила работу летом 2024 года.

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и другие члены делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. По итогам расследования МАК сообщил, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Однако затем власти Польши собрали вторую комиссию под руководством Антони Мачеревича, которая начала обвинять в произошедшем российские власти.

В марте 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что крушение под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154, в котором погиб польский президент Лех Качиньский, было трагическим происшествием.