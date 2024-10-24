«Усилия по изоляции не сработали». Мировые СМИ оценили саммит БРИКС

Присутствие в Казани большого количества мировых лидеров делает послание Кремля о том, что усилия Запада по изоляции не сработали, «громким и ясным». Об этом пишут мировые СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

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Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября. 22 октября президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами, приехавшими на мероприятие. Сегодня началась встреча в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», не ограничивающемся только странами-членами объединения. В заседании в Казани принимают участие представители почти 40 государств и международных организаций.

Газета The Guardian обратила внимание на то, что президент России Владимир Путин открыл расширенный саммит БРИКС «призывом к созданию альтернативной международной платежной системы, которая могла бы помешать США использовать доллар в качестве политического оружия». Также Россия работает над созданием расчетной и платежной инфраструктуры, которая позволяла бы обходить западную систему Swift.

Издание отметило, что саммит в Казани также примечателен тем, что «предоставил Путину самую большую международную площадку» с момента начала военных действий на Украине.

В мероприятии приняли участие девять членов БРИКС, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, премьер-министра Китая и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Также в Россию, несмотря на упреки Украины, прибыл и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом Киев пожаловался на то, что Гутерриш отказался принять участие в мирной конференции по Украине в июле, говорится в статье.

«Послание Кремля громкое и ясное: усилия Запада по изоляции России не сработали. Вместо того чтобы потерять друзей, Москва их приобрела», - констатировали журналисты Sky News.

Опрошенные изданием эксперты связали большое количество политиков, приехавших в Россию, со «слабость режима санкций» и тем, что «многие страны не желают играть в эти санкционные игры».

«Это говорит о том, насколько сложно в современном мире с огромным количеством связей изолировать какую-либо страну, особенно такую большую и вовлеченную в мировую торговлю, как Россия», - заметил Марк Галеотти, главный директор Mayak Intelligence.

А американское издание The New York Times посвятило свою статью необычному гостю Казани - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который стал единственным лидером страны НАТО, который принял участие в саммите БРИКС.

По мнению аналитиков, визит Эрдогана сыграл на руку Путину, так как показывает заинтересованность Турции в более тесных отношениях с растущим блоком БРИКС, и «подчеркивает расширение круга лиц, который президент России пытается собрать вокруг себя».

По словам приглашенного научного сотрудника Института Брукингса Асли Айдинтасбас, приезд Эрдогана на саммит является результатом его «лавирования между Западом и Востоком» и желания Турция как остаться в НАТО, так и торговать с БРИКС.