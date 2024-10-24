Военком на Украине требовал необычную взятку

Военком на Украине требовал за отсрочку от мобилизации 1 тыс. л солярки.

Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали начальника Тернопольского районного военкомата на западе страны за вымогательство. Как сообщило ведомство, стоимость топлива составляет около $1,5 тысяч (1,5 млн рублей)

Сотрудники ГБР предъявили обвинение начальнику Тернопольского военкомата. Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу, при этом коммерсант имеет законное право на отсрочку, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военкомы берут с задержанных мужчин взятки от $5 тысяч, чтобы они смогли избежать мобилизации. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что по всей Одессе стоят машины без водителей на аварийных сигналах, так как их владельцев забрали ТЦК.

До этого сообщалось, что украинские бизнесмены вынуждены давать взятки военкоматам, чтобы получить на руки справку о постановке автомобиля на учет, она необходима для регистрации в сервисном центре МВД. Не имея такого документа, юрлица лишаются возможности продать машину или передать ее другому лицу. При этом сами они могут потерять транспорт и быть мобилизованы. Такса составляет $244 (22 тысячи рублей) в месяц, если машин много, и $731 (66 тысяч рублей) за один автомобиль.