В Армении сделали предложение Азербайджану

Армения предложила Азербайджану обеспечить связь с Нахичеванью с механизмами упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Ереван и Баку согласовали все принципиальные вопросы для установления фундамента для мира.

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Напомним, что осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение при посредничестве России. В его рамках Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области. Кроме того, Баку добивается создания в Сюникской области Армении коридора, который соединил бы Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономией.