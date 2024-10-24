Эрдоган заговорил по-русски во время заседания БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-русски поблагодарил участников пленарного заседания в формате «БРИКС плюс/аутрич». Об этом сообщает Ruptly в Telegram-канале.

Выступая на заседании, Эрдоган заявил, что Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка, торговых отношений. Кроме того, турецкий президент призвал страны поддержать запрет на поставки вооружения Израилю и назвал подлым теракт в Анкаре, который произошел 23 октября у здания турецкой корпорации TUSAŞ.

«Спасибо», — сказал Эрдоган в завершение своей речи, после чего присутствующие поаплодировали турецкому лидеру.

Напомним, что во встрече принимали участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций. Мероприятие проходило под председательством президента РФ Владимира Путина.