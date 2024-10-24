В США назвали страну, которая навсегда отвернулась от Запада

Некогда теплые отношения между Грузией и Западом начали рушиться, отметил обозреватель Джошуа Кучера в статье для The New York Times. По его словам, Тбилиси отвернулся от западных стран и уже не вернется к ним.

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Грузия долгое время была желанным партнером [для Брюсселя и Вашингтона]: вдохновляющим примером распространения западных ценностей и ключевым стратегическим форпостом для проецирования влияния вглубь постсоветского пространства. Но в наши дни эта романтика увядает, — сказано в материале.

По словам Кучеры, правящая партия «Грузинская мечта» стала относиться к Западу с открытой враждебностью, на что в ответ получает санкции против высокопоставленных грузинских чиновников и поддержку оппозиционных сил на предстоящих парламентских выборах. По мнению журналиста, непосредственной причиной кризиса стал конфликт на Украине, в котором Тбилиси занял осторожную позицию.

Также к разрыву привели принятый в Грузии закон об иноагентах и критика СМИ и финансируемых из-за рубежа НПО. США и ЕС решительно отреагировали на это, введя санкции и приостановив переговоры о членстве Тбилиси в Евросоюзе. Автор отмечает, что на фоне украинского конфликта Закавказье получило новое стратегическое значение из-за маршрутов в обход России, поэтому Европа гораздо больше нуждается в Грузии, с которой рекордно испортила отношения, заключил автор.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в республике существует группа, которая планирует осуществить государственный переворот после парламентских выборов 26 октября. По его словам, в этом процессе участвуют местные наблюдательные организации.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Запад не оставит попыток рассорить Грузию с Россией. Эксперт отметил, что стоит ожидать искусственных и проплаченных протестов 26 октября в связи с парламентскими выборами.

Он предположил, что Запад попытается использовать Грузию, чтобы открыть второй фронт против России. Политолог выразил мнение, что в ближайшее время Тбилиси действительно столкнется с трудностями, которые затронут и партию «Грузинская мечта», и правительство.