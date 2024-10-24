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В МИД Китая ответили на вопрос о якобы нахождении военных КНДР в России

Китай не осведомлен о якобы отправке военных КНДР в Россию и не располагает никакой информацией по данному вопросу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает агентство Reuters.

В МИД Китая сделали заявление о якобы нахождении военных КНДР в России
© VCG/ТАСС

«Китайская сторона не осведомлена о соответствующей ситуации», — рассказал дипломат в ответ на вопрос журналиста.

Линь Цзянь также напомнил, что Китай выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине и призывает все стороны к скорейшей деэскалации ситуации.

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Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя переговоры российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, заявил, что Москва считает полезной мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.

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