Лукашенко рассказал, что БРИКС может сделать с Западом

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объединение БРИКС способно положить конец доминированию западных стран в мировой политике. Об этом сообщает Russia Today.

По словам Лукашенко, страны БРИКС способны сделать так, чтобы рычаги влияния перешли в руки «прогрессивного мирового большинства». Глава Белоруссии заявил, что западные страны провалили задачу развития международных отношений.

«БРИКС - это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений», - подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии принял участие в саммите БРИКС в Казани. Лукашенко заявил журналистам, что место Минска - в БРИКС, подчеркнув, что всего за пару часов саммита он успел провести несколько двусторонних встреч с мировыми лидерами. По словам Лукашенко, без БРИКС у него бы ушло «пять-семь лет» на государственные визиты и переговоры.