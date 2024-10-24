В Турции подняли уровень угрозы в аэропортах из-за риска терактов

Уровень угрозы в турецких аэропортах поднят до «оранжевого» из-за риска терактов после ЧП в Анкаре, передает газета Hürriyet. Правоохранители проводят тщательные проверки въезжающих на территорию воздушных гаваней автомобилей.

Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре. Уровень угрозы повышен до «оранжевого» в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах, — добавили авторы издания.

Руководство аэропорта Стамбула Сабихи Гекчен предупредил пассажиров о дополнительных проверках и призвал приезжать минимум за три часа до вылета. В воздушных гаванях досматривают транспорт и документы пассажиров.

Теракт произошел у здания турецкой корпорации TUSAŞ в Анкаре накануне. По информации главы МВД страны Али Ерликая, число погибших в результате случившегося увеличилось до пяти. Ранения получили 22 человека. Трое из них выписаны из больницы.

Власти Турции предполагают, что теракт осуществили члены Рабочей партии Курдистана. Процесс идентификации личностей преступников продолжается.