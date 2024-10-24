У лидеров стран-участниц БРИКС заметили интересную деталь

Самым популярным цветом галстуков лидеров стран - участниц формата «аутрич» / «БРИКС плюс», собравшихся на совместное фотографирование перед началом заседания в Казани, оказался пурпурный. Внимание на это обратило российское видеоагентство Ruptly.

Пурпурный стал самым популярным среди глав иностранных делегаций в преддверии заседания в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Эксперты по стилю полагают, что фиолетовый цвет и его оттенки указывают на уверенность в себе обладателя такого аксессуара, отметили журналисты.

Церемония общего фото лидеров традиционно предваряет встречи в верхах. После совместного фотографирования участники саммита отправились в конференц-зал на пленарное заседание.

Общение руководителей делегаций стран, участвующих в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», разбито на две части - после первой рабочей пленарки дискуссия продолжится за обеденным столом. Среди тем - искоренение бедности, урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, проблема изменения климата, поставки продовольствия и другие актуальные вопросы. Как ожидается, особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября. 22 октября президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами, приехавшими на мероприятие. Сегодня проходит встреча в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», не ограничивающемся только странами-членами объединения. В заседании в Казани принимают участие представители почти 40 государств и международных организаций.