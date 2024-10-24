На Украине заявили о риске «языковой шизофрении» из-за двуязычия населения

Использование одновременно нескольких языков для общения, а не только украинского, якобы вызывает шизофрению. С психологическим заболеванием двуязычие сравнил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Lenta.ru

«Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как «языковая шизофрения»... Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — приводит его слова Telegram-канал «Новое издание». RT на русском

Кремень также затронул образовательную сферу, посетовав, что родители «не реагируют на применение негосударственного языка в воспитании своих детей». По его словам, фиксируется использование русского языка детьми как в школах, так и вне ее. Влиять на детей омбудсмен собрался через их родителей. «Разработать дополнительные возможности для повышения уровня преподавания украинского языка и, конечно, овладение украинским языком как государственным со стороны родителей», — сказал он. Возложить эту работу он собирается на региональные власти, выразив мнение, что подобные курсы должны быть открыты при каждой школе. ТАСС