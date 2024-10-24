Си Цзиньпин сделал заявление на полях саммита БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине и предложить путь к урегулированию кризиса. Как сообщает ТАСС, он заявил об этом во время выступления на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Политик считает, что основой для урегулирования должна стать китайско-бразильская инициатива. Он напомнил, что Пекин и Бразилиа достигли консенсуса по шести пунктам общего плана. Си Цзиньпин уточнил, что он позволит сформировать группу, включающую страны глобального Юга, которая будет способствовать реализации соответствующих задач.

Кроме того, лидер Китая заявил, что участники БРИКС должны играть направляющую роль в реформировании глобальной системы экономического управления. Члены объединения будут стабилизирующей силой в поддержании мира, управлении глобальной безопасностью и решении острых вопросов.

Си Цзиньпин сделал заявление по поводу украинского конфликта

Говоря о расширении БРИКС, Си Цзиньпин сказал, что Пекин поддерживает присоединение к организации стран глобального Юга, сообщает РИА Новости. Он добавил, что КНР будет заботиться об этих государствах, «независимо от того, как изменится международная ситуация».