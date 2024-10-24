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Названы страны НАТО, выступающие против членства Украины

Владимир Зеленский столкнулся с проблемой при реализации своего плана, основанного на приглашении Украины в НАТО. Некоторые ключевые члены альянса не заинтересованы в членстве Киева, пишет Politico со ссылкой на четырех чиновников и дипломатов США и НАТО. На этой неделе Зеленский заявил, что для Украины «принципиально важно» получить приглашение в НАТО еще до завершения конфликта.

По словам собеседников издания, Германия и США входят в число основных держав, которые «не спешат отвечать» на призыв Зеленского. Кроме того, категорически против членства Киева в НАТО выступают Венгрия и Словакия, а Испания, Бельгия и Словения «прячутся за США и Германией». Как заявил один из источников издания, эти страны поддерживают «абстрактное» членство Украины, но если этот проект приблизится к воплощению, они начнут публично ему противиться.

«Тайный союз» Путина и Трампа

Американский журналист Боб Вудворд, выпустивший книгу об украинском кризисе, заявил, что между лидером РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом существует «тайный союз». Об этом Вудворд рассказал немецкому изданию Der Spiegel.

Вудворд, редактор газеты The Washington Post - один из известнейших в США журналистов-расследователей. Вместе с Карлом Бернстайном он расследовал Уотергейтский скандал, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона в 1974 году. Отвечая на вопрос Der Spiegel, способен ли Трамп выполнить обещание и положить конец конфликту на Украине за несколько дней, Вудворд усомнился, что это возможно. В то же время журналист допустил, что Трамп может оставить Украину без поддержки. По мнению Вудворда, Путин знает, как использовать «тайный союз» с Трампом в своих интересах.

Трамп впервые обошел Харрис в опросе об экономике

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп впервые обогнал свою соперницу, демократа Камалу Харрис в опросе, посвященном их экономическим программам. Опрос провела газета Financial Times.

Исследование показало, что 44 процента опрошенных американцев больше доверяют политике Трампа в области экономики. О доверии экономической политике Харрис заявили 43 процента респондентов. При этом 45 процентов опрошенных назвали президентство Трампа более выгодным для себя с точки зрения финансов. В пользу Харрис по этому вопросу высказались 37 процентов респондентов. При этом недавний опрос Associated Press/NORC показал, что Харрис опережает Трампа в опросах о ключевых экономических темах, волнующих избирателей среднего класса: к примеру, 46 процента респондентов предпочитают политику Харрис в отношении налогов для среднего класса по сравнению с 35 процентами за Трампа.

В Китае рассказали о попытках США «сохранить гегемонию»

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило еще шесть китайских компаний в список организаций, деятельность которых «наносит ущерб национальной безопасности и внешней политике» США. Меры связаны с предполагаемыми нарушениями экспортного контроля, участием в «вызывающих беспокойство» программах вооружений и уклонением от санкций против России и Ирана.

Автор China Daily Ли Ян заявил, что включение компаний в черный список под предлогом защиты национальной безопасности - очередной шаг США по «защите своей гегемонии». Используя свою «длинную руку» и односторонние санкции, США подрывают международный торговый порядок, препятствуют нормальному экономическому обмену, а также угрожают стабильности мировой промышленности и цепочек поставок, подчеркнул автор статьи. Китай имеет полное право принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий перед лицом «экономических запугиваний и принуждения» со стороны США, отметил Ли.

Вудворд заявил о «ядерном» разговоре Шойгу и Остина

Редактор The Washington Post, автор книги об украинским кризисе Боб Вудворд пересказал немецкому изданию Der Spiegel разговор, якобы состоявшийся в 2022 году между Сергеем Шойгу, на тот момент министром бороны РФ, и главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам Вудворда, в США считали, что в украинском конфликте с вероятностью «50 на 50» может быть применено ядерное оружие.

Как утверждает Вудворд, Остин позвонил Шойгу и попросил его «не идти по пути применения ядерного оружия». По словам журналиста, глава Пентагона заявил, что в противном случае США пересмотрят ограничения по помощи Украине. Российский министр якобы ответил, что не любит, когда ему угрожают. Остин в ответ назвал себя «лидером самой мощной армии в мировой истории» и заявил, что не угрожает.