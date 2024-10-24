Зеленский рассказал, когда будет готов позвать Россию на саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечь Россию к участию в потенциальном саммите мира будет возможно только после реализации его так называемого «плана победы». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, в его «плане победы» есть «все необходимое для того, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира».

«Когда и, если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите [мира], мы увидим реализованную формулу, мы увидим полностью возобновившуюся действенность целей и принципов устава ООН», – сказал Зеленский.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

В Госдуме объяснили новый план Зеленского на случай продолжения конфликта

Ранее Зеленский поручил разработать еще один план на случай продолжения конфликта.