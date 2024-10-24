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Стало известно, почему Лукашенко объявил об участии в выборах в РФ

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии на выборах в 2025 году, которое он сделал находясь в России, является совпадением. Об этом рассказала корреспонденту Life пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Стало известно, почему Лукашенко заявил об участии в выборах в Казани
© ТК «Звезда»
«Действительно, президент, как и вся белорусская делегация, узнали об этом по прилете. Российские журналисты спросили - президент ответил», - подчеркнула спикер.

По ее словам, заявление, которое сделал Лукашенко в Казани, не следует воспринимать как однозначно положительный ответ.

«Он сказал: "если сторонники скажут и ситуация в Беларуси так будет складываться, то (президент - Прим.ред.) будет выдвигать свою кандидатуру"», - приводит слова пресс-секретаря агентство.

Напомним, что белорусский лидер прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября.

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Наталья Эйсмонт
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