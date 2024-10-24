Стало известно, почему Лукашенко заявил об участии в выборах в Казани

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии на выборах в 2025 году, которое он сделал находясь в России, является совпадением. Об этом рассказала корреспонденту Life пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Действительно, президент, как и вся белорусская делегация, узнали об этом по прилете. Российские журналисты спросили - президент ответил», - подчеркнула спикер.

По ее словам, заявление, которое сделал Лукашенко в Казани, не следует воспринимать как однозначно положительный ответ.

«Он сказал: "если сторонники скажут и ситуация в Беларуси так будет складываться, то (президент - Прим.ред.) будет выдвигать свою кандидатуру"», - приводит слова пресс-секретаря агентство.

Напомним, что белорусский лидер прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября.