Бывшая модель из окружения Эпштейна обвинила Трампа в домогательствах

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в домогательствах. Об этом пишет издание The Guardian.

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По словам женщины, она познакомилась с Трампом благодаря финансисту Джеффри Эпштейна, который скончался в американской тюрьме, где находился по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальный эксплуатации.

56-летняя Уильямс, которая работала профессиональной моделью в 1990-х годах, призналась, что в первый раз встретила Трампа в 1992 году на рождественской вечеринке, куда ее привел Джеффри Эпштейн. Она уточнила, что встречалась с финансистом несколько месяцев и узнала, что он якобы очень близок с Трампом.

По словам Уильямс, инцидент с домогательствами произошел в 1993 году. По ее словам, в конце зимы — начале весны она гуляла с Эпштейном, когда он предложил ей зайти в гости к Трампу в Trump Tower. Женщина согласилась и направилась с финансистом к нему в гости.

Уильямс заявила, что политик поздоровался с ней, после чего притянул к себе и «начал лапать». В частности, Трамп трогал ее за грудь, а также за талию и ягодицы. Она сказала, что замерла, потому что была «крайне озадачена» происходящим. Она добавила, что ей показалось, будто мужчины в этот момент улыбались друг другу.

Затем, как отметила Уильямс, она покинула Trump Tower вместе с Эпштейном. Она рассказала, что почувствовала, как финансист начал на нее злиться.

«И у меня было ужасное ощущение, что это было как-то подстроено. Я чувствовала себя куском мяса», — поделилась она.

Черех некоторое время они с Эпштейном расстались. Уильямс заверила, что не подозревала о склонностях финансиста к сексуальному насилию.

Ранее Дональд Трамп признался, что не читал мемуары супруги.