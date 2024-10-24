В МИД Франции назвали условие вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО возможно только после завершения конфликта в стране, чтобы избежать втягивания в войну НАТО, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад. RT на русском

«Ее вступление состоится лишь после войны, иначе мы окажемся втянуты в конфликт <...> Позиция Франции в проходящих на этот счет дебатах [о вступлении Украины в НАТО] в ЕС такова, чтобы как минимум обозначить для Украины в среднесрочной перспективе надежные и долгосрочные гарантии безопасности, которые предотвратят будущие нападения», — пояснил депутат. Газета.Ru

До этого газета Politico писала, что США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания не поддерживают вступление Украины в НАТО во время конфликта. News.ru