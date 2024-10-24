На Западе припомнили Байдену резкие слова о Путине

Ирландский журналист Чей Боуз на фоне проходящего в Казани саммита БРИКС напомнил президенту США Джо Байдену и другим американским чиновникам резкие слова о российском лидере Владимире Путине и об изоляции России. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября. В нем принимают участие представители 36 государств, в том числе 22 мировых лидера. 22 октября президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми лидерами, приехавшими на мероприятие.

Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал видео, где президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен говорят об изоляции России от мира и единстве Запада. А затем идут кадры с саммита БРИКС, на которых Владимир Путин встречается с приехавшими в Казань мировыми лидерами, в том числе главами Китая и Индии.

«Идиотизм попыток Запада «изолировать» самую большую страну на Земле. Крупнейшего производителя энергии, космическую и ядерную державу. Это заставило Блинкена и компанию выглядеть идиотами, каковыми они и являются», - заявил журналист.

Ранее в МИД РФ отметили, что Вашингтон и его сателлиты не смогли добиться политической изоляции России с помощью «откровенного шантажа и запугивания» других государств. В свою очередь президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркивал, что Запад не должен указывать другим странам, как им сотрудничать с Россией.