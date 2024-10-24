Польские власти вернут в собственность задние генконсульства РФ в Познани

Здание генконсульства РФ в Познани вернут в собственность Госказначейства Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24. Газета.Ru

«В соответствии с положениями договора о найме от 2002 года, заключенного между Республикой Польша и Российской Федерацией, с момента прекращения [действия] договора о найме наниматель обязан вернуть предмет найма», - приводит радиостанция слова представительницы городской администрации Познани Магды Альбиньской. ТАСС

Во вторник МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани, его сотрудники будут признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Российская газета