Мэрия Варшавы одобрила проведение марша националистов

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский разрешил провести марш националистов 11 ноября - в День независимости Польши. Об этом сообщает TVN24.

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Представитель мэрии Варшавы Моника Бойт заявила, что правильно поданное заявление, не вызывающее никаких «юридических сомнений», было зарегистрировано, как происходит в случае с любым другим собранием. Националистам разрешили провести «стационарную встречу» и сам марш. Организаторы заявили, что в марше примут участие около ста тысяч человек.

Первоначально мэрия не давала согласия на проведение марша националистов. Чиновники ссылались на ошибки в поданных организаторами марша заявлениях. Организаторы обжаловали это решение в районном суде, но инстанция оставила его в силе. Затем апелляционный суд Варшавы также отклонил апелляцию на решение окружного суда.

После этого организаторы подали новые заявления о публичных собраниях - на этот раз их было девять. Бойт сообщала, что мэрия анализирует уведомления и просит организаторов объяснить, как участники будут добираться до места проведения марша и где будет припаркован их транспорт. Пресс-секретарь отмечала, что мэрии необходимо рассчитать возможные перебои в движении транспорта.