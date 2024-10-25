Член комитета Государственной думы РФ Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал резкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после его поездки на саммит БРИКС в Казань. По мнению парламентария, заявления президента Украины свидетельствуют о его бессильной злобе.

«Это очередная истерика обиженного нелегитимного персонажа, изображающего из себя воинственного борца. Масштаб и значение саммита БРИКС так больно ударили по Зеленскому, сомнительное мероприятие которого, пафосно названное «саммитом мира» и проведенное летом в Швейцарии, оказалось провальным», — сказал Белик.

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Он также обратил внимание, что Гутерриш в Казани «говорил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине», однако Зеленский предпочел «пропустить это мимо ушей».

Накануне Зеленский заявил, что «некоторые функционеры» ООН (Антониу Гутерриш — «Газета.Ru») отдали предпочтение «соблазнам в Казани», посетив саммит БРИКС.

До этого на украинском портале «Миротворец» появилась карточка генсека ООН. Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» стало посещение им саммита БРИКС.