Представители ХАМАС обратились к России с просьбой

Палестинское движение ХАМАС просит Россию побудить лидера Палестинской автономной администрации Махмуда Аббаса к переговорам по вопросу создания правительства нацединства в Палестине. Об этом рассказал РИА Новости замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.

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Накануне замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. При этом в Казани на саммите БРИКС находится президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас. У Аббаса на полях саммита должна пройти встреча с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Марзука, в ходе его переговоров в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым были подняты вопросы, касающиеся палестинского национального единства и создания правительства, которое должно будет управлять сектором Газа после войны.

«Мы объяснили нашу точку зрения по этому вопросу и роли РФ в нем. Мы также высказали свое мнение о согласии создания правительства в Палестине, чтобы управлять делами сектора Газа после войны», - пояснил Марзук.

Он также отметил, что ХАМАС хотела бы, чтобы российская сторона донесла до Аббаса желание организации начать переговоры по этому вопросу.

СМИ: замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву

Напомним, что в октябре 2023 года представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа, которая сопровождается масштабными разрушениями и гибелью тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «после длившегося год преследования» был убит Яхья Синвар, который занял должность главы ХАМАС 6 августа. Его предшественник, Исмаил Хания, был убит 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смерть Синвара важной вехой в падении власти палестинского движения в секторе Газа.