Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел на саммит БРИКС в Казань из-за ситуации с применением химоружия в зоне СВО, предположил в разговоре с NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог Энес Караханов. По его словам, ООН заняла пассивную позицию в отношении действий Украины.

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ВСУ могли через подставную фирму в Германии получить от США «химический заказ» на высокотоксичные вещества, отсутствующие в свободной продаже. Расследование показало, что это биологическое оружие могли применить против российских военнослужащих, вызывая серьезные поражения глаз и дыхательных путей. Примечательно, что эти действия ВСУ происходили на фоне активного обсуждения в западных СМИ возможного применения Россией ядерного оружия, — добавил Караханов.

Собеседник считает, что вероятная причастность Германии и США к поставкам химоружия Киеву делает Берлин и Вашингтон соучастниками военных преступлений. Он напомнил, что подобные действия должны вести к жестким финансовым санкциям против государств-нарушителей.

Захарова отреагировала на недовольство Киева визитом Гутерриша на саммит БРИКС

Антониу Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС 23 октября. Это решение вызвало возмущение властей Украины. В Киеве пожаловались, что Гутерриш «отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии» и при этом принял приглашение в Казань. МИД Украины подчеркнул, что такой шаг вредит репутации организации. В ответ в секретариате ООН заявили, что для Гутерриша важно участие в саммите, поскольку страны объединения представляют половину населения мира.