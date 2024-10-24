В Сербии обвинили «коллективный Запад» в давлении

Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что западные страны оказывают давление на все виды сотрудничества между Сербией и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Вулин принял участие в саммите БРИКС в Казани и заявил, что Сербия не будет присоединяться к санкциям против России. Также он заверил, что Белград не откажется от экономического сотрудничества с Москвой.

«Коллективный Запад всегда оказывает на нас давление, когда видит, что мы поддерживаем хорошие связи с Россией. Нет, мы не будем вводить никаких санкций против России», - подчеркнул сербский вице-премьер.

Он добавил, что полеты сербских авиалиний в Москву - часть экономичного взаимодействия двух стран. По словам Вулина, он не знает, будет ли таких рейсов больше или меньше, но сербские самолеты точно не перестанут летать в Москву.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что европейский путь и присоединение к ЕС - приоритет Сербии, так как это «инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии». Он также предупреждал, что Белграду рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России ради вступления в Евросоюз.

Как отмечал сербский президент, он «не в восторге» от этой перспективы, но не знает, как долго Белград сможет держаться в стороне от санкционной политики Брюсселя.