На территории Южной Кореи упал воздушный шар с мусором

У президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на службу безопасности президента.

© Газета.Ru

«Этим утром северокорейский шар с мусором лопнул в воздухе, что разбросало мусор по территории правительственного комплекса в округе Йонсан», — говорится в сообщении.

До этого агентство Yonhap сообщало, что КНДР отправила в Южную Корею около 20 воздушных шаров с мусором.

По данным агентства, этот запуск воздушных шаров с мусором со стороны КНДР стал 28-м по счету с мая текущего года.

Авторы публикации уточнили, что никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

Также министр иностранных дел Республики Корея (РК) Чо Тхэ Ель в ходе своего выступления в пятницу в рамках общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что объединение Корейского полуострова позволит обеспечить мир в регионе.