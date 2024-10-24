Китай располагает возможностями и имеет право принять контрмеры в ответ на усиливающиеся санкции, которые США принимают с целью сохранить собственную гегемонию под предлогом сотрудничества КНР с Россией и Ираном. Об этом сообщила газета China Daily.

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"Пополнение [санкционного] списка под предлогом защиты "национальной безопасности" представляет последний шаг американской стороны по сохранению их гегемонии, - говорится в редакционной статье издания. - Как и прежде, КНР имеет полное право принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий перед лицом торгово-экономической травли и принуждения со стороны Соединенных Штатов".

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Автор отмечает, что односторонние меры Вашингтона и его юрисдикция длинной руки "подрывают порядок и правила международной торговли", препятствуют международному сотрудничеству Пекина и угрожают стабильности глобальных цепочек поставок.

"Необходимо отметить, что право Китая на нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами, включая Россию и Иран, которое осуществляется на принципах равенства и взаимной выгоды, не должно подвергаться вмешательству или подрыву. Законные права и интересы КНР не должны нарушаться", - подчеркивается в статье.

Как уточняется в материале, США тем более не имеют права вмешиваться в модернизацию вооруженных сил Китая, которые выступают в качестве "важной силы, обеспечивающей мир в регионе и на всей планете". Издание напоминает, что Соединенные Штаты и их союзники "постоянно провоцируют КНР в связи с тайваньским вопросом и проблемой Южно-Китайского моря".

"Будь то украинский или ближневосточный кризис, Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию, активно выступал за мир, способствовал переговорам и политическим решениям, - напоминает автор. - КНР не инициатор и не участник этих двух кризисов, наша страна никогда не подливала масла в огонь и не использовала их в своих интересах".

В понедельник Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести компаний КНР за "поддержку модернизации китайской армии", а также за якобы причастность к программам Ирана по разработке оружия массового поражения и беспилотных летательных аппаратов. В конце августа оно внесло в черный список 42 предприятия народной республики за предполагаемое нарушение ими односторонних санкций в отношении России. Вашингтон постепенно расширяет список рестрикций, которые, как неоднократно отмечали китайские власти, "направлены на подавление и сдерживание развития Китая".