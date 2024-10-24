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Более 90% операторов планируют повысить цены на связь в 2025 году

Большая часть операторов поднимет стоимость услуг мобильной связи в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

О повышении стало известно благодаря опросам компаний мобильной связи. Известно, что они хотят увеличить цену на услуги на, минимум, 3 %. Большая часть операторов собирается ее поднять на 10-15%. Еще часть – на 20% и более.

При этом в компаниях отметили причину такого решения: нехватка необходимого оборудования и рост его стоимости.

Трамп опережает Харрис по уровню поддержки избирателей в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп к настоящему моменту смог завоевать больше голосов поддержки, нежели его соперница Камала Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

Вырваться вперед Трамп смог всего за две недели. Правда его результаты все еще не сильно отличаются от поддержки вице-президента Харрис - 47% против 45%.

Опрос провела газета The Wall Street Journal. В августе с тем же отрывом в лидерах по опросам была Камала Харрис.

«Неоколониальные замашки»: Посольство РФ ответило на передачу США Киеву $20 млрд от активов Москвы

Посольство России в США резко высказалось по поводу передачи Украине $20 млрд в рамках согласованного кредита за счет доходов от замороженных на Западе активов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении диппредставительство РФ в Вашингтоне упомянуло «воровство», возведенное в ранг политики, в ответ на планы США на доход от замороженных активов России.

При этом дипломаты также отметили, что «неоколониальные замашки узкой группки стран» во главе с американцами вызывают отторжение у глобального большинства.

МВФ подтвердил, что баланс сил мировой экономики отходит от G7 к БРИКС

Мировая экономика будет больше зависеть от стран БРИКС, нежели от G7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Последний прогноз Международного валютного фонда показал, что большая доля роста экономики придется на такие страны БРИКС как Россия, Бразилия, Китай и Индия.

При этом вклад стран-членов G7, таких как США, Япония и Германия, пересмотрен в сторону понижения.

Си Цзиньпин призвал Индию идти по пути мирного сосуществования

Си Цзиньпин сделал заявление по поводу работы с Индией. Об этом сообщают РИА новости.

Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани, председатель КНР Си Цзиньпин заговорил об ответственности, которую должны взять на себя их страны.

Он предложил Индии и Китаю стать примером для развивающихся стран, чтобы они моги объединиться для самосовершенствования.

По этой же причине глава КНР призвал Индию придерживаться правильного стратегического понимания и работать вместе.