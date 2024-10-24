Стало известно о реакции Японии на призыв БРИКС к отмене санкций

s1ap7ha7boo7ych33ksПравительство Японии не комментирует декларацию саммита БРИКС, в том числе содержащийся в нем призыв к отмене односторонних санкций, но свои ограничительные меры против России сохранит. Об этом заявил замгенсека японского кабмина Кадзухико Аоки.

"Что касается вопроса о БРИКС, то японское правительство хотело бы воздержаться от комментариев по поводу действий третьих стран", - сказал он, отвечая на вопрос о содержащемся в декларации призыве отменить санкции и позиции Японии по этому вопросу.

Вместе с тем Аоки повторил позицию Токио по ситуации на Украине, выступив с осуждением России, и отметил, что "в условиях, когда мир находится в историческом поворотном моменте", еще больше "повышается важность поддержания свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права".

Загменсека кабмина также повторил, что Токио намерен продолжать поддержку Киева и сохранять жесткие санкции против России.

16-й саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства России в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани стал первым, в котором приняли участие и новые члены объединения.

По итогам саммита страны - участницы БРИКС приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.