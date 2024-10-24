Назван лидер по уровню поддержки избирателей в США

s1ap7ha7boo7ych33ksКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис с небольшим отрывом - 47% против 45%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса газеты The Wall Street Journal.

Это смена позиций по сравнению с августовским опросом, когда Харрис лидировала с тем же отрывом. Однако оба результата находятся в пределах погрешности.

Исследование показало рост негативных отзывов о Харрис, чья поддержка снизилась на 8 пунктов, до 42%. Тем временем, оценка работы Трампа как президента улучшилась, и его рейтинг одобрения составил 52%, что дает ему преимущество в 4 пункта над Харрис.

На фоне избирательной кампании Трамп усилил фокус на иммиграционной политике, что привлекло внимание избирателей: 23% назвали иммиграцию ключевым вопросом. Трамп опережает Харрис на 12 пунктов по вопросам экономики и на 15 пунктов по вопросам иммиграции.

Несмотря на это, часть избирателей по-прежнему считает Трампа "слишком экстремальным" кандидатом и опасным для страны. Вопросы стабильности и темперамента также играют на стороне Харрис, особенно в контексте ее лидерства по вопросам абортов, хотя и с меньшим отрывом.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.